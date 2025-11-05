BELVE | SCOPPIA IL CASO BARBARA D’URSO! LA REPLICA DI FRANCESCA FAGNANI

Francesca Fagnani sono anni che corteggia Barbara d’Urso e proprio quest’anno che la conduttrice è passata in Rai non la invita a Belve? I social rumoreggiano e lei replica. Belve è tornato con grande successo nella prima serata di Rai2. Dopo un debutto da record, la seconda puntata è un po’ calata complici ospiti di meno appeal ma ha pur sempre ottenuto oltre il 9% di share. Molto bene per gli standard della seconda rete della Tv di Stato ma immaginate quali picchi di ascolto per un faccia a faccia con l’ex conduttrice di Canale 5 e oggi tra i volti di punta del cast di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELVE: SCOPPIA IL CASO BARBARA D’URSO! LA REPLICA DI FRANCESCA FAGNANI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Giornale. . «A uno gli ho lanciato un cactus!» — le parole di Belen a Belve accendono il dibattito. Se le avesse dette un uomo, sarebbe scoppiato uno scandalo? La violenza non cambia genere. Ma la percezione, sì. - facebook.com Vai su Facebook

Ecco perché è saltata l’intervista di Barbara d’Urso a Belve: Francesca Fagnani svela i retroscena - Francesca Fagnani chiarisce perché Barbara d’Urso non sarà a Belve e rivela cosa potrebbe succedere in futuro. Come scrive rds.it

Francesca Fagnani: «Barbara D’Urso non sarà a Belve, almeno per ora». Ecco cosa è successo dietro le quinte - La nuova stagione di Belve è partita con il consueto carico di attese, curiosità e nomi illustri. Da msn.com

Belve, pagelle look: Maria De Filippi fuori contesto (5,5), Francesca Fagnani total black (8), Iva Zanicchi tra luci e ombre (7), Adriano Pappalardo non si impegna (5) - Nella puntata di martedì sera, 4 novembre, a salire sullo scomodo sgabello sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano ... Scrive corriereadriatico.it