Belve Iva Zanicchi inciampa e cade mentre lascia lo studio
(Adnkronos) – Una rovinosa caduta di Iva Zanicchi dal palco di 'Belve' negli studi di Rai 2 ha chiuso la seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani. L'incidente è stato mostrato nel segmento finale della trasmissione di martedì 4 novembre. La caduta si è verificata durante la registrazione del programma, al termine dell'intervista all'ospite. Mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
