Belve Iva Zanicchi inciampa e cade a terra | Porca pu**ana Il video del capitombolo

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli ospiti di Belve, ieri 4 novembre, anche Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice televisiva - nata a Ligonchio (Reggio Emilia) nel 1940 - si è raccontata tra pubblico e privato, con la pungente ironia che da sempre la caratterizza. Uscendo dallo studio, però, a un certo punto accade. 🔗 Leggi su Today.it



