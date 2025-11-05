"Sono grata ai professori dell’Accademia per aver voluto riconfermare la fiducia nei miei confronti. L’Accademia ha progetti importanti e innovativi, sia in termini di didattica, sia per la ricerca nei settori dell’ arte visiva, delle arti applicate e delle arti performative ". Lo ha detto la professoressa Tiziana D’Acchille riconfermata alla guida della “ Pietro Vannucci ” di Perugia per altri tre anni. Continuerà il suo percorso con rinnovata fiducia, mettendo al centro del mandato una triplice linea strategica per rafforzare la prestigiosa istituzione perugina, fondata nel 1573. Una riconferma tutt’altro che scontata, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni nel segno della crescita, dell’apertura internazionale e del rilancio dell’istituzione perugina come centro di eccellenza nel panorama delle Accademie italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Belle Arti "Importante fase di crescita . Necessario il supporto della città"