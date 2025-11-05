Bellano frana sulla Sp 62 | chiusa la Provinciale della Valsassina

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bellano (Lecco), 5 novembre 2025 – Una frana sulla Sp 62 della Valsassina si è verificata stamane, precisamente fra Bellano e Taceno. Non è la prima volta che succede, segnalano alcuni automobilisti.    L’evento  . Da una parete di roccia che incombe sulla strada, si sono staccati alcuni detriti: sassi, terra, vegetazione. Il materiale è finito pure in carreggiata, in un punto pericoloso, in prossimità di una curva. Non stava transitando nessuno, né in auto, né in bici o a piedi e quindi non si registrano feriti. Inizialmente è stato istituito il senso unico alternato, ma dai primi sopralluoghi è emerso che c'è il pericolo di ulteriori crolli per “la presenza di ulteriore materiale instabile in quota”, spiegano dalla Provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

