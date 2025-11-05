Belgio droni nei cieli | voli sospesi a Bruxelles e Liegi

Serata di tensione nei cieli del Belgio, dove la presenza di droni non identificati ha costretto le autorità a sospendere più volte voli e il traffico aereo. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30, quando un drone è stato intercettato nell’area di sorvolo dell’aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem, il principale scalo del Paese. Per motivi di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Belgio, droni nei cieli: voli sospesi a Bruxelles e Liegi

