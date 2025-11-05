Belgio avvistamenti di droni su aeroporti e basi militari | convocato Consiglio sicurezza

ll primo ministro belga, Bart De Wever, ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale dopo i diversi avvistamenti di droni che si sono registrati agli scali di Bruxelles e di Liegi e in due basi militari del Paese. Almeno 80 voli sono stati cancellati da ieri sera all’aeroporto Zaventem di Bruxelles, il più trafficato del Belgio. I passeggeri dirottati verso scali olandesi. De Wever ha convocato per domani mattina la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale belga, che comprende i ministri della difesa, dell’interno, della giustizia e degli affari esteri del Paese. Cancellati voli a Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belgio, avvistamenti di droni su aeroporti e basi militari: convocato Consiglio sicurezza

