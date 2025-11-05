Belgio ancora disagi all' aeroporto di Bruxelles dopo la chiusura per droni

Ancora disagi nell principale aeroporto internazionale del Belgio, lo scalo di Bruxelles, dopo che l’avvistamento di droni ha costretto alla chiusura temporanea dello scalo martedì mentre il primo ministro Bart De Wever ha convocato una riunione con i ministri di alto livello per discutere delle questioni relative alla sicurezza. L’episodio segue una serie di voli di droni non identificati avvenuti durante il fine settimana nei pressi di una base militare dove sono conservate armi nucleari statunitensi. Le autorità aeroportuali di Zaventem hanno dichiarato che dopo la chiusura di martedì sera “per motivi di sicurezza” sono ancora possibili ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Belgio, ancora disagi all'aeroporto di Bruxelles dopo la chiusura per droni

Scopri altri approfondimenti

La tempesta Benjamin sta attraversando il Belgio causando danni e disagi , con raffiche di vento da 70 e fino a 100km/h (litorale) , è raccomandata la massima prudenza negli spostamenti !!#radiohitalia - facebook.com Vai su Facebook

Belgio, ancora disagi all'aeroporto di Bruxelles dopo la chiusura per droni - (LaPresse) Ancora disagi nell principale aeroporto internazionale del Belgio, lo scalo di Bruxelles, dopo che l'avvistamento di droni ha ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Il Belgio in allarme, il Consiglio di sicurezza nazionale si riunirà dopo le incursioni di droni su aeroporti e basi militari - Ieri sera oltre 50 voli cancellati e decine dirottati dagli aeroporti di Bruxelles e di Liegi. Come scrive eunews.it

Caos all’aeroporto di Bruxelles: 80 voli cancellati per la presenza di droni, convocato il Consiglio di sicurezza nazionale - Secondo quanto riferito da Ariane Goossens, portavoce dello scalo, tra 400 e 500 passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto, mentre molti voli sono stati dirottati verso i ... Secondo laprovinciadivarese.it