Belen Rodriguez e la lite con Cecilia le parole della sorella su Santiago confermano la pace

Sembra sia tornato definitivamente il sereno fra Cecilia e Belen Rodriguez. Le due sorelle, che per diversi mesi si erano allontanate, avrebbero fatto pace, tornando a frequentarsi. Merito della nascita della piccola Clara Isabel, prima figlia di Cecilia, ma anche dell’amore che la modella prova per i figli di sua sorella: Santiago e Luna Marì. Belen e Cecilia Rodriguez, pace fatta. Lo dimostra il commento fatto dalla moglie di Ignazio Moser in un post Instagram in cui appare anche Santiago mentre si diverte con Cecilia durante una cena in famiglia. Il primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha 12 anni ed è legatissimo alla zia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez e la lite con Cecilia, le parole della sorella su Santiago confermano la pace

