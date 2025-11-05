Beautiful anticipazioni settimanali dall’8 al 14 novembre 2025 | Finn e Steffy si riavvicinano ma poi qualcosa rovina di nuovo tutto

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dall’8 al 14 novembre su Canale 5 assisteremo a un riavvicinamento tra Steffy e Finn. I due sembreranno ritrovare un po’ di serenità, fino a quando un nuovo evento sconvolgerà di nuovo il giovane medico. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy e Finn si confrontano. Steffy Forrester e il marito Finn sono finalmente da soli a casa, e il medico si lascia andare a una riflessione: avrebbe dovuto stare più vicino alla moglie anziché concentrarsi su Sheila. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

