Battaglia infinita per Pokrovsk issata la bandiera ucraina Russia cerca la spallata con nuova tattica
(Adnkronos) – L'Ucraina ottiene un successo parziale a Pokrovsk, la città del Donetsk da mesi fulcro della guerra con la Russia. I militari del reggimento ucraino di assalto 'Skelia' hanno liberato il palazzo del consiglio comunaledagli invasori russi ed hanno issato la bandiera ucraina", riferisce Ukrinform citato un comunicato pubblicato su Telegram dal reggimento. I . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
TIE BREAK VINCENTE! #CisternaVolley conquista i primi due punti della stagione in #SuperLega, battendo Grottazzolina 3-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Una partita infinita, intensa e spettacolare, quella andata in scena al palazzetto di Viale - facebook.com Vai su Facebook
"Frances Battaglia" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Pokrovsk, russi cacciati dal palazzo del consiglio: blitz della squadra d'assalto «Skelya», issata bandiera ucraina - Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Riporta ilmessaggero.it
Ucraina, battaglia per Pokrovsk: Kiev afferma di aver respinto le truppe russe - I soldati ucraini nella regione orientale di Donetsk, vicino alla città di Pokrovsk, affermano di essere riusciti a respingere le truppe russe Le truppe ucraine nella regione di Donetsk hanno ... Secondo it.euronews.com
Video. Ucraina, battaglia per Pokrovsk. Kiev: "Respinte truppe russe" - I soldati ucraini nella regione orientale di Donetsk, vicino alla città di Pokrovsk, affermano di essere riusciti a respingere le truppe russe ... it.euronews.com scrive