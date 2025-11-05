Bastida Pancarana (Pavia), 5 novembre 2025 – È caduto da un'impalcatura, da un'altezza di circa 4 metri. L'operaio, di 40 anni, era impegnato nei lavori in corso all'impalcato sotto il ponte sul Po, lungo la Statale 35 "dei Giovi ", nel tratto a Nord del fiume, nel territorio comunale di Bastida Pancarana. L’infortunio e i soccorsi. Il grave infortunio sul lavoro è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, con l'allarme scattato poco prima delle 17.30. Per la riferita gravità della situazione, dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono stati inviati in codice rosso sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bastida Pancarana, cade da impalcatura sotto il ponte sul Po: grave operaio di 40 anni