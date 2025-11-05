Bastia Umbra il progetto da un milione di euro per rifare piazza Buozzi

La giunta del sindaco Erigo Pecci ha approvato il progetto per la riqualificazione funzionale e la manutenzione straordinaria di piazza Buozzi, nel centro storico di Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra, per un importo complessivo di 999.800 euro.L’intervento, scrive il Comune di Bastia Umbra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

