Basta un click dal cellulare sarà valido anche sull’aereo | arriva il biglietto del treno unico europeo ecco come funziona
“Dal 2026 ogni passeggero con un click sul proprio cellulare potrà prenotare, comprare un biglietto di più compagnie ferroviarie europee e anche in modo multimodale: anche su diversi mezzi, prima aereo, poi treno, tutto con un unico biglietto”. È quanto ha annunciato il Commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. La dichiarazione è arrivata oggi, 5 novembre, durante la presentazione del nuovo piano d’azione della Commissione Europea per l’alta velocità ferroviaria, illustrato insieme al vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. L’obiettivo è duplice: da un lato, semplificare drasticamente la vita dei viaggiatori con un sistema di bigliettazione integrato; dall’altro, costruire una rete ferroviaria ad alta velocità così efficiente da rendere il treno un’alternativa concreta e più attraente ai voli a corto raggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
I buoni propositi ad inizio settimana ci sono tutti, il problema è arrivare a venerdì! Buon #lunedì Angioletti, ricordatevi che non siete soli e che in caso di problemi, basta gridare al cielo... #CheDioCiAiuti!!! (ma basta anche un click su RaiPlay per rived - facebook.com Vai su Facebook
Da Eni per fare il pieno basta un clic sul cellulare - I pagamenti digitali sono aumentati di volume in tutti i segmenti di mercato e questo sottolinea la necessità per le aziende di fare dell'innovazione sui pagamenti una parte integrante della loro ... Secondo ilgiornale.it
Basta pin, il cellulare si attiva con lo sguardo - Entro l'estate sarà disponibile un software basato sulla scansione dell'iride; così il telefonino sarà protetto da accessi indesiderati MILANO - Lo riporta corriere.it