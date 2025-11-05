Basta un click dal cellulare sarà valido anche sull’aereo | arriva il biglietto del treno unico europeo ecco come funziona

“Dal 2026 ogni passeggero con un click sul proprio cellulare potrà prenotare, comprare un biglietto di più compagnie ferroviarie europee e anche in modo multimodale: anche su diversi mezzi, prima aereo, poi treno, tutto con un unico biglietto”. È quanto ha annunciato il Commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. La dichiarazione è arrivata oggi, 5 novembre, durante la presentazione del nuovo piano d’azione della Commissione Europea per l’alta velocità ferroviaria, illustrato insieme al vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto. L’obiettivo è duplice: da un lato, semplificare drasticamente la vita dei viaggiatori con un sistema di bigliettazione integrato; dall’altro, costruire una rete ferroviaria ad alta velocità così efficiente da rendere il treno un’alternativa concreta e più attraente ai voli a corto raggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

