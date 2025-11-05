Basta iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto | una pdl di FdI a tutela degli agenti che agiscono legittimamente
Fratelli d’Italia ha presentato una nuova pdl alla Camera per tutelare le Forze dell’ordine, ma anche i semplici cittadini. L’obiettivo è quello di modificare l’articolo 335 del codice penale, in materia d’iscrizione nel registro delle notizie di reato: si tratta, in sostanza, di un modo per tutelare chi agisce in maniera legittima. La proposta è stata presentata del capogruppo dei deputati Galeazzo Bignami, dal responsabile dell’organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dal presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
