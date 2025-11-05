Lo aveva annunciato qualche settimana fa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e adesso è arrivata la proposta di legge alla Camera dei Deputati da parte di Fratelli d'Italia: si chiede di modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale prevedendo che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione della notizia di reato, cada l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati. La pdl è pensata in particolare per le forze dell'ordine in servizio. Entro sette giorni il pm, in tutti in casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione del reato di cui ha notizia, dovrà procedere ad accertamenti preliminari per valutare "la legittimità" o meno della condotta analizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Basta indagare gli agenti in automatico". Ecco la proposta di FdI per le forze dell'ordine