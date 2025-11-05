Bassano del Grappa truffa in criptovalute | indagata una donna ma lei dice di essere la vittima

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna di 46 anni indagata a Bassano del Grappa per truffa aggravata su investimenti in criptovalute. Perquisizioni e indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bassano del grappa truffa in criptovalute indagata una donna ma lei dice di essere la vittima

© Notizie.virgilio.it - Bassano del Grappa, truffa in criptovalute: indagata una donna, ma lei dice di essere la vittima

Approfondisci con queste news

bassano grappa truffa criptovaluteBassano del Grappa, truffa in criptovalute: indagata una donna, ma lei dice di essere la vittima - Donna di 46 anni indagata a Bassano del Grappa per truffa aggravata su investimenti in criptovalute. Riporta virgilio.it

La truffa viaggia sul web. Decine di cittadini beffati dalle false criptovalute - Soprattutto quando si tratta di guadagni facili e capitali che crescono miracolosamente sull’albero come nella favola di Pinocchio anche ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bassano Grappa Truffa Criptovalute