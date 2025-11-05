Basket Trapani nel caos! Il sindaco avvia la revoca del palasport
È scontro totale tra il Comune di Trapani e Valerio Antonini, il patron del Trapani Shark. Dopo le lunghe polemiche dei mesi scorsi, dopo l’annuncio di Antonini di voler trovare una sede alternativa in Sicilia per le partite interne, ora la risposta del sindaco Giacomo Tranchida, che ha annunciato di aver avviato il procedimento di risoluzione e decadenza della convenzione e concessione con il Trapani Shark per la gestione del Palasport. Una decisione durissima, che chiude di fatto la porta a ogni possibile dialogo e compromesso, e che allontana il basket di alto livello da Trapani, una città che già vede (dati Il Sole 24 Ore) il primo cittadino come l’ultimo come gradimento tra tutti i 107 sindaci di capoluoghi di provincia in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
