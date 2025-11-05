Basket torna il torneo delle scuole in stile Usa Presentato il quarto Rbr High Five School
Nell’aula magna dell'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” è stata presentata la quarta edizione della RivieraBanca Rbr High Five School, il progetto che porterà in campo gli studenti di Rimini per il torneo tra gli istituti scolastici partecipanti nelle categorie maschili e femminili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
