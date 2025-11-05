Basket torna il torneo delle scuole in stile Usa Presentato il quarto Rbr High Five School

Riminitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’aula magna dell'Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” è stata presentata la quarta edizione della RivieraBanca Rbr High Five School, il progetto che porterà in campo gli studenti di Rimini per il torneo tra gli istituti scolastici partecipanti nelle categorie maschili e femminili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

basket torna torneo scuoleBasket, torna il torneo delle scuole in stile Usa. Presentato il quarto Rbr High Five School - Il progetto porterà in campo gli studenti di Rimini per il torneo tra gli istituti scolastici partecipanti nelle categorie maschili e femminili ... Si legge su riminitoday.it

Torneo «Baskin Scuola» alla Fruit Village Arena a Napoli - Sarà la Fruit Village Arena di Viale dei Giochi del Mediterraneo il teatro del primo, storico torneo Baskin Junior, che si terrà lunedì 16 dicembre dalle 8 alle 14. Segnala ilmattino.it

Torna il torneo 3 contro 3 del Rieti Basket City: la decima edizione dall'U21 al minibasket, iscrizioni ancora aperte - Torna il torneo di basket 3 contro 3 del Rieti Basket City, pronto a tagliare il traguardo delle dieci edizioni. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Torna Torneo Scuole