Tutto facile per l’ Umana Reyer Venezia nel sesto turno dell’ EuroCup 2025-2026. La squadra veneta ha battuto nettamente i tedeschi del Veolia Towers Hamburg, al termine di un match terminato con il parziale di 90-55. Partita in equilibrio dopo i primi 10? con Venezia che ha fatto la differenza nel secondo quarto, aumentando il suo vantaggio fino alla fine. Terza vittoria in Europa, seconda consecutiva grazie anche ai 12 punti di Stefan Nikolic e di Kyle Wiltjer. I tedeschi partono bene con 4 punti di fila, prima che la Reyer risponda con Horton e Wiltjer. Stewart tiene in testa Hamburg e con Ogbe gli ospiti salgono sul +4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: terza vittoria per la Reyer Venezia in EuroCup, battuto nettamente Hamburg