Basket Sassari continua la marcia in Fiba Europe Cup con una vittoria sullo Sporting
Ancora senza vittorie in campionato, mentre in Europa la musica è completamente diversa per la Dinamo Sassari. La squadra sarda conquista il terzo successo in quattro partite in FIBA Europe Cup, superando nettamente in casa lo Sporting Lisbona per 88-72. Una vittoria che certifica sempre di più il primo posto in classifica nel gruppo G. I principali protagonisti del successo della Dinamo sono stati Rashawn Thomas con 18 punti, mentre hanno chiuso con 17 punti sia Carlos Marshall e Nathan Johnson. Ai portoghesi non sono bastati un Brandon Johns da punti e 9 rimbalzi ed un Malik Morgan da 16 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
