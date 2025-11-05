Basket la Virtus Bologna fa visita al Baskonia di Galbiati e Spagnolo in Eurolega per riscattare i recenti ko
La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega domani sera, andando a fare visita al Baskonia di Paolo Galbati e Matteo Spagnolo – inizio del match previsto alle ore 20:30 alla Buesa Arena di Vitoria (Spagna) – per la nona giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere vogliono rialzare la testa dopo il doppio ko rimediato la settimana scorsa nel doppio turno, in entrambi i casi lontano dalle mura amiche, contro Zalgiris Kaunas (86-65) e Bayern Monaco (86-70). Il record attuale dei bolognesi è di 4-4, condiviso con Real Madrid e Paris Basketball nel secondo gruppo di inseguitrici nella classifica guidata dal trio composto da Zalgiris Kaunas, Hapoel Tel Aviv e Barcellona (6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
