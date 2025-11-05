Basket femminile | Sassari ci prova ma il BLMA è più forte in EuroCup Sarà spareggio con il KP Brno
La Dinamo Sassari esce sconfitta, al PalaSerradimigni, nella quinta partita di EuroCup 2025-2026. Il girone H quest’oggi non premia le sarde, sconfitte dal BLMA di Montpellier per 67-84. Le francesi proseguono nel loro percorso netto (5-0), mentre ora le sarde non solo devono battere in casa il KP Brno il prossimo 27 novembre, ma devono farlo possibilmente di 4 o più punti ribaltando così il margine dell’andata. Assente DiDi Richards, Sassari ne ha 15 da Temira Poindexter e 14 da Debora Carangelo, ma senza colei che è tra le armi più importanti dell’arsenale offensivo può poco di fronte ai 22 di Samantha Breen e alle 4 in doppia cifra per le ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
