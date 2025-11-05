basket femminile nella eurocup women campobasso batte braine e vola in vetta

Si è appena concluso alla Molisana Arena di Campobasso il match della quinta giornata del girone A della EuroCup Women e in campo sono scese la Magnolia Basket Campobasso e il Castors Braine, in un match tra le prime due della classe e che, dunque, valeva la vetta della classifica. Ecco come è andata. Partono forte le padrone di casa, che nei primi minuti mettono in difficoltà la difesa belga e vanno sul 7-2. Dalla lunetta Reshanda Gray fa allungare Campobasso, anche se le Castors Braine restano in scia. Ma nel finale del primo quarto cambia ritmo la squadra molisana e va al primo stop avanti 24-13. 🔗 Leggi su Oasport.it

