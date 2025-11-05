Basket coppe europee | vincono Trento in Eurocup e Trieste in Champions

Bologna, 4 novembre 2025 – In concomitanza con l’inizio del sesto turno del campionato di Serie A, che è stato inaugurato dal successo per 83-77 della Virtus Olidata Bologna sul campo della Openjpbmetis Varese (17 punti a testa, tra i felsinei, per Karim Jallow e Saliou Niang), è cominciata anche la settimana delle coppe europee di basket. Una partenza decisamente positiva per le squadre italiane: in Eurocup è arrivata la prima vittoria interna della Dolomiti Energia Trentino che ha sconfitto di misura (78-74) i lituani del Lietkabelis. Sigillo su cui ci sono i timbri di Devante Jones (21 punti con 68 da due, 6 rimbalzi e 4 assist) e DJ Steward (17 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

