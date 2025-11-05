Basket Brescia domina Milano e torna in vetta in Serie A
Si è appena concluso al PalaLeonessa il big match della sesta giornata di Serie A e in campo sono scese la Germani Brescia e l’EA7 Emporio Armani Milano, in un match che valeva la vetta della classifica. Il primo duello spettacolare è tra Bilan e Nebo, con i due centri protagonisti nei primi minuti sui due lati del parquet. E tanto equilibrio in campo, con nessuna delle due squadre che trova un parziale e si scavalla metà quarto sull’11-11, con ben 9 punti per Josh Nebo in casa Milano. Olimpia che, però, ha già Ricci e Brooks con due falli, mentre dall’altra parte sono ben 6 i rimbalzi offensivi degli ospiti che tengono la squadra lì. 🔗 Leggi su Oasport.it
