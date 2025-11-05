Basel – FCSB | probabili formazioni analisi e pronostico Europa League

Giovedì 6 novembre 2025 alle ore 21:00, lo St. Jakob-Park di Basilea ospita la sfida tra Basel e FCSB, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Entrambe le squadre sono a caccia di punti fondamentali per restare in corsa verso la qualificazione ai playoff. Basel: serve continuità in casa. Il Basel arriva all’appuntamento con la consapevolezza che una vittoria può rilanciare le proprie ambizioni europee. Dopo un avvio difficile nel girone, la squadra svizzera ha mostrato segnali di crescita soprattutto tra le mura amiche, dove ha ottenuto tre successi consecutivi in campionato e coppa nazionale senza subire gol. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

