Basciano e le 5 ore di interrogatorio per difendersi dalle accuse di stalking | Alessandro è sereno

Milano, 5 novembre 2025 - Il dj Alessandro Basciano è stato sentito oggi dal pm di Milano Antonio Pansa, dopo la chiusura delle indagini per stalking ai danni della compagna Sophie Codegoni, conosciuta nel 2021 davanti alle telecamere de l Grande Fratello Vip. Un interrogatorio durato circa cinque ore, nel quale il 36enne si è difeso e ha ripercorso gli episodi che gli vengono contestati, fornendo la sua contestualizzazione delle chat agli atti dell'inchiesta e negando in particolare le minacce di morte e le violenze. Il legale del dj: “Alessandro è sereno”.. Il legale Leonardo D'Erasmo ha chiesto la revoca della misura del divieto di avvicinamento, disposta dal Tribunale del Riesame e alla quale Basciano è sottoposto dallo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

