Bari il dramma di Verreth | Dalla morte di mio figlio non dormo bene mi serve tempo

Il centrocampista belga per la prima volta ha parlato di Elliot Charles, scomparso improvvisamente a 14 mesi a luglio: "Sto provando a reagire, la squadra mi è sempre stata vicina, non mi fanno mai sentire solo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bari, il dramma di Verreth: "Dalla morte di mio figlio non dormo bene, mi serve tempo"

MORTALE INVESTIMENTO SULLA STATALE 16 A PALESE: UN GIOVANE PERDE LA VITA, UN FERITO IN OSPEDALE Dramma all’alba sulla statale 16, in direzione nord, all’altezza di Bari-Palese. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato inv - facebook.com Vai su Facebook

