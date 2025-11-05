Bari-Foggia sei arresti della Guardia di Finanza | inchiesta su presunto voto di scambio politico-mafioso

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di sei persone tra le province di Bari e Foggia, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia su un presunto meccanismo di scambio elettorale politico-mafioso avvenuto durante le elezioni comunali del 2020 a Modugno. L'indagine, che si è sviluppata negli ultimi mesi attraverso intercettazioni, pedinamenti e

