Barcellona tutti infuriati sulla situazione Raphinha! Ecco l’indiscrezione dei blaugrana

Raphinha out: tensione tra Flick e lo staff del Barcellona. Il tecnico chiede chiarimenti dopo la ricaduta Il Barcellona è alle prese con un nuovo problema in casa: il brasiliano Raphinha ha accusato una ricaduta fisica nella preparazione, generando la forte reazione di allenatore Hansi Flick, che avrebbe richiesto spiegazioni immediate allo staff preparatorio del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

