Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca scherzano | Lui è disperato perché dal 20 dicembre mi vedrà di meno

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca si raccontano in una diretta Instagram e puntano dritto alla finale: "Facciamo in modo di arrivarci". Poi l'intesa: "Volete i BarbaRocca anche dopo Ballando? Ci saranno!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Barbara d'Urso ? (@carmelitadurso) / Posts - X Vai su X

Ballando con le Stelle, le pagelle: Fialdini infortunata (4), Barbara D'Urso innamorata (7,5), Fognini vincitore della puntata (9) - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca scherzano: “Lui è disperato perché dal 20 dicembre mi vedrà di meno” - Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca si raccontano in una diretta Instagram e puntano dritto alla finale: "Facciamo in modo di arrivarci" ... Riporta fanpage.it

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: spunta la verità sulla coppia di Ballando con le stelle - Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno solo un rapporto professionale per Ballando con le Stelle o stanno insieme? Secondo chedonna.it

Pasquale La Rocca: Barbara D’Urso e la vita sentimentale, lui rompe il silenzio - A spingere Pasquale La Rocca, da sempre super riservato, a parlare della sua vita privata, è stata Mara Venier. Come scrive dilei.it