Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca fanno coppia flirt in corso | l’indiscrezione

Continua il percorso di Barbara D'Urso (68 anni) e Pasquale La Rocca (36 anni) a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha affrontato una battuta d'arresto nella scorsa puntata, dopo essersi esibita con una performance decisamente troppo impegnativa che l'ha messa in difficoltà, invece che metterla in luce. Questa settimana, Barbara e Pasquale ce l'hanno messa tutta per ritrovare la scintilla. e forse qualcosa in più. Dietro le quinte si mormora su un possibile flirt tra i due e Barbara non nasconde: «Con Pasquale abbiamo un'intesa fortissima. Non lo so che storia è, un incontro magico. Il risultato è portare qualcosa di bello».

