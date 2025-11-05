Bankitalia oscurato sito truffa che ne usava illegalmente nome e logo

Roma, 5 nov. (askanews) – La Banca d’Italia segnala che è stato recentemente oscurato un sito internet fraudolento che utilizzava indebitamente il suo nome e il suo logo. Con un comunicato, l’istituzione riferisce che il sito, apparentemente dedicato ad attività di “Supervisione e normativa sull’antiriciclaggio” e “Vigilanza antiriciclaggio”, invitava gli utenti a selezionare la propria banca con il falso pretesto di dover aggiornare gli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio. Una volta effettuata la selezione, veniva aperta una pagina di autenticazione che riproduceva quella della banca indicata, inducendo l’utente a inserire le proprie credenziali bancarie, che venivano così rese disponibili ai truffatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

