Bando PID 2025 – Turismo | la Camera di Commercio investe un milione di euro per la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese turistiche salernitane

Anteprima24.it | 5 nov 2025

Tempo di lettura: 3 minuti La Camera di Commercio di Salerno annuncia la pubblicazione del  Bando PID 2025Turismo, un’iniziativa volta a sostenere la  trasformazione digitale ed ecologica  delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)  della filiera turistica provinciale, promuovendo competitività, sostenibilità e connessione nel territorio. Con uno stanziamento complessivo di  1 milione di euro, il bando punta a stimolare investimenti in  tecnologie innovative e sostenibili, con particolare attenzione all’efficientamento energetico, oltre a incentivare l’adozione di  soluzioni di Intelligenza Artificiale  per il miglioramento dei processi aziendali in tutti i settori della gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

