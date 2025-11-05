Tempo di lettura: 3 minuti La Camera di Commercio di Salerno annuncia la pubblicazione del Bando PID 2025 – Turismo, un’iniziativa volta a sostenere la trasformazione digitale ed ecologica delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) della filiera turistica provinciale, promuovendo competitività, sostenibilità e connessione nel territorio. Con uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro, il bando punta a stimolare investimenti in tecnologie innovative e sostenibili, con particolare attenzione all’efficientamento energetico, oltre a incentivare l’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale per il miglioramento dei processi aziendali in tutti i settori della gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bando PID 2025 – Turismo: la Camera di Commercio investe un milione di euro per la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese turistiche salernitane