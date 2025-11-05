Bando in ritardo Palmieri striglia l' assessore Frattarolo | Esci dall' immobilismo basta promesse

Foggiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera comunale del Partito Democratico, Anna Rita Palmieri, non le manda a dire all'assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia - stessa maggioranza di governo cittadino - Lorenzo Frattarolo. Al centro della querelle il bando di riordino del servizio taxi ed Ncc - la cui data. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Bando per gli sfalci dell’erba rinnovato in ritardo e con costi aumentati" - Il bando per la gestione degli sfalci del verde pubblico è stato rinnovato in ritardo, il 21 aprile, oltretutto con un costo maggiore rispetto al passato. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bando Ritardo Palmieri Striglia