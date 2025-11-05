Bambini inconsapevoli protagonisti di spot pubblicitari Terre des Hommes chiede una legge per i family influencer | Nessuna privacy nessun consenso
Una ricerca condotta da Terre des Hommes Italia, Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e Almed dell'Università Cattolica del Sacro Cuore lancia un allarme sulla tutela dei minori coinvolti nell'attività commerciale dei genitori family influencer. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
