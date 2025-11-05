Bambini inconsapevoli protagonisti di spot pubblicitari Terre des Hommes chiede una legge per i family influencer | Nessuna privacy nessun consenso

Una ricerca condotta da Terre des Hommes Italia, Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria e Almed dell'Università Cattolica del Sacro Cuore lancia un allarme sulla tutela dei minori coinvolti nell'attività commerciale dei genitori family influencer. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Family influcencer: Terre des Hommes, “utelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri ... - "Tutelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri genitori": lo chiede Terre des Hommes, ricordando che la presenza di mi ... Secondo agensir.it

