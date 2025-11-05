Bambini che litigano interviene il padre e colpisce il rivale di 8 anni del figlio
Un semplice battibecco tra bambini, all’uscita da scuola, si è trasformato in un episodio che ha richiesto l’intervento della magistratura, almeno secondo quanto raccontano il Centro e i l Giornale di Brescia. Un uomo di circa quarant’anni avrebbe perso il controllo dopo aver saputo che il figlio era stato coinvolto in un piccolo litigio con un coetaneo. Secondo quanto riportato, il padre avrebbe affrontato il compagno di classe del figlio, colpendolo davanti a diversi testimoni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
