Balzelli verdi nemici dell’ambiente

L’Istat ha certificato che il gettito delle imposte di natura ambientale è ammontato, nel 2024, a ben 50,567 miliardi di euro, circa 6 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Una cifra imponente, che mostra quanto il fisco italiano già oggi gravi pesantemente su consumi e attività a impatto ambientale. Eppure, a fronte di questo enorme gettito, solo 513 milioni sono stati reinvestiti per l’ambiente. L’anno prima erano stati 5 miliardi, quasi dieci volte tanto. Il maggior contributo arriva dai trasporti, con le accise sui carburanti che continua a rappresentare la voce principale, seguite dall’ecotassa sui rifiuti, dai tributi provinciali e da una serie di imposte minori che, sommate, pesano come un’imposta generale sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

