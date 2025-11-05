Balzarini su Koopmeiners: il giornalista esalta l’intuizione di Spalletti, mossa da livello superiore per recuperare l’olandese e salvare l’investimento. Una mossa da genio, un azzardo calcolato che ha dato i suoi frutti e ha risolto, almeno per il momento, una triplice crisi. Luciano Spalletti è entrato nella testa di tutti con l’invenzione di Teun Koopmeiners difensore centrale. Il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha analizzato il coraggio e l’istinto del nuovo tecnico, definendolo un allenatore di “livello superiore” per la sua capacità di rischiare e di avere successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini esalta quella mossa di Spalletti: «Ha rischiato, ma si è sentito sicuro nel fare quel rischio». L’analisi post Juve Sporting Lisbona