Marina di Pietrasanta, 5 novembre 2025 – Simbolicamente è come se i balneari avessero iniziato a infilarsi tuta e scarpe da ginnastica consapevoli che il traguardo sulla carta è lontano ma non così tanto. Devono correre, insomma, e di gran lena perché il calendario dice che entro giugno 2027 i Comuni saranno obbligati a indire le gare per le aste delle concessioni – scadute il 31 dicembre 2023 – per effetto della Bolkestein. Tra le tante corse che i gestori dovranno affrontare c’è quella legata alla possibilità dei project financing. L’eventuale accordo, da stipulare con il Comune, consiste a grandi linee nell’impegno dei balneari a realizzare a proprie spese un’opera pubblica ricevendo in cambio una nuova concessione balneare con validità ventennale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Balneari, il project piace. Concessione ventennale a chi finanzia un cantiere

