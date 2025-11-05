Balmain e Olivier Rousteing | dopo 14 anni è addio

La maison parigina e lo stilista francese annunciano all'unisono la loro separazione, dopo una lunga e fortunata collaborazione. E ora tutti si domandano a chi verrà affidata la direzione creativa della storica griffe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Balmain e Olivier Rousteing: dopo 14 anni è addio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Balmain e Olivier Rousteing: dopo 14 anni è addio - La maison parigina e lo stilista francese annunciano all'unisono la loro separazione, dopo una lunga e fortunata collaborazione. Da vanityfair.it

Olivier Rousteing lascia la direzione creativa di Balmain dopo 14 anni - Olivier Rousteing saluta lo stile di Balmain, mettendo così fine a una delle direzioni creative più longeve del sistema moda, ... Riporta pambianconews.com

E' addio tra Balmain e Direttore Creativo Olivier Rousteing - Balmain e il Direttore Creativo Olivier Rousteing annunciano in una nota la fine della loro lunga collaborazione. Da ansa.it