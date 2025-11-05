Ballando con le stelle la decisione della concorrente dopo l’infortunio
News Tv. L'infortunio è l'ombra che ogni concorrente di talent show teme, e per la concorrente di Ballando con le Stelle si è materializzato nel momento cruciale: un problema al piede sinistro che sembrava aver spianato la strada verso un'uscita amara. L'incidente ha minacciato di interrompere il percorso della conduttrice, che, come riportato dalle fonti, ha ammesso con "amarezza e tristezza nelle giuste proporzioni" l'ipotesi di non essere presente alla settima puntata. La pressione è alle stelle, il dolore è palpabile, ma la danza, si sa, richiede sacrifici. Riusciranno la concorrente e il suo maestro a superare l'ostacolo fisico e mentale, trasformando la debolezza in una nuova forza?
Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? La decisione definitiva dopo l'infortunio al piede - Dopo i dovuti controlli a seguito di un'infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione.
