Ballando con le stelle guerra tra Nancy Brilli e Barbara D’Urso? Coinvolti gli avvocati ma il motivo è ridicolo

Donnapop.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Ballando con le stelle è tornato su Rai 1, molti si aspettavano scintille tra le “primedonne” del cast. E invece, almeno in apparenza, tra i concorrenti regna una certa tranquillità. Niente litigi plateali o rivalità evidenti, a parte qualche battibecco con la giuria e gli sfoghi di Marcella Bella nel backstage. Ma secondo le ultime indiscrezioni, qualcosa di curioso starebbe accadendo dietro le quinte del talent danzante di Milly Carlucci: pare che una concorrente abbia deciso di. tirare fuori il cronometro. Sì, avete capito bene. Scoppia il gossip: Nancy Brilli sarebbe furiosa con Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ballando con le stelle guerra tra nancy brilli e barbara d8217urso coinvolti gli avvocati ma il motivo 232 ridicolo

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, guerra tra Nancy Brilli e Barbara D’Urso? Coinvolti gli avvocati, ma il motivo è ridicolo

Approfondisci con queste news

Le Polemiche di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: Tutti i Dettagli - Durante la sesta edizione di Ballando con le stelle, l’attrice Nancy Brilli ha suscitato un acceso dibattito tra il pubblico e la giuria. Secondo notizie.it

Ballando con le stelle, Nancy Brilli nei guai? Si parla di una sanzione per un fatto gravissimo - Guai seri per Nancy Brilli, l'attrice oggi concorrente di Ballando con le stelle: secondo indiscrezioni, rischia una sanzione molto seria. Lo riporta donnapop.it

ballando stelle guerra nancyBallando con le Stelle, Nancy Brilli punge la giuria: “Bulli” - Nancy Brilli racconta perché ha scelto di partecipare a “Ballando con le Stelle” e dice la sua sui duri commenti della giuria ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Guerra Nancy