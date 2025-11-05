Quando Ballando con le stelle è tornato su Rai 1, molti si aspettavano scintille tra le “primedonne” del cast. E invece, almeno in apparenza, tra i concorrenti regna una certa tranquillità. Niente litigi plateali o rivalità evidenti, a parte qualche battibecco con la giuria e gli sfoghi di Marcella Bella nel backstage. Ma secondo le ultime indiscrezioni, qualcosa di curioso starebbe accadendo dietro le quinte del talent danzante di Milly Carlucci: pare che una concorrente abbia deciso di. tirare fuori il cronometro. Sì, avete capito bene. Scoppia il gossip: Nancy Brilli sarebbe furiosa con Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ballando con le stelle, guerra tra Nancy Brilli e Barbara D’Urso? Coinvolti gli avvocati, ma il motivo è ridicolo