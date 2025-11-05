Ballando con le Stelle | Francesca Fialdini verso il ritiro? Le sue parole preoccupano i fan

Sembrava che la corsa di Francesca Fialdini verso la vittoria a Ballando con le Stelle fosse ormai scritta. Puntata dopo puntata, la conduttrice aveva conquistato pubblico e giuria, formando con Giovanni Pernice una delle coppie più amate di questa edizione. Ma un improvviso infortunio al piede sinistro, avvenuto la scorsa settimana, ha messo tutto in discussione. La stessa Francesca aveva espresso la sua preoccupazione, ammettendo di non sapere se sarebbe riuscita a esibirsi nella settima puntata: “Con amarezza e tristezza nelle giuste proporzioni, temo di non esserci sabato prossimo”. Giovanni Pernice conferma: “Andiamo avanti”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

