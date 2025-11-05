Ballando con le stelle Francesca Fialdini lascia il programma? Ecco la risposta inaspettata

Un imprevisto ha rischiato di cambiare tutto a Ballando con le stelle: Francesca Fialdini, una delle protagoniste di questa edizione, ha subito un infortunio durante le prove generali del venerdì sera, mettendo in dubbio la sua permanenza nel programma di Milly Carlucci. Il dolore al piede destro, dovuto a una piccola infrazione ossea, le ha impedito di esibirsi in diretta, facendo temere ai fan un possibile ritiro. Nelle ore successive si sono moltiplicate le ipotesi sul suo futuro nella competizione, ma è stata proprio la conduttrice di Da noi. a ruota libera a rompere il silenzio nel corso di Ballando Segreto, il dietro le quinte ufficiale del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it

