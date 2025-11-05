Ballando con le stelle Francesca Fialdini lascia il programma? Ecco la risposta inaspettata
Un imprevisto ha rischiato di cambiare tutto a Ballando con le stelle: Francesca Fialdini, una delle protagoniste di questa edizione, ha subito un infortunio durante le prove generali del venerdì sera, mettendo in dubbio la sua permanenza nel programma di Milly Carlucci. Il dolore al piede destro, dovuto a una piccola infrazione ossea, le ha impedito di esibirsi in diretta, facendo temere ai fan un possibile ritiro. Nelle ore successive si sono moltiplicate le ipotesi sul suo futuro nella competizione, ma è stata proprio la conduttrice di Da noi. a ruota libera a rompere il silenzio nel corso di Ballando Segreto, il dietro le quinte ufficiale del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani Press con un racconto della mia partecipazione a Ballando con le stelle su Rai1 ! #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook
Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X
Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? La decisione definitiva dopo l’infortunio al piede - Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione. Secondo libero.it
Francesca Fialdini resta o lascia Ballando con le stelle 2025? La decisione - Ecco la decisione C’è grande attesa rispetto alla decisione di Francesca Fialdini: la sua situazione di salute le p ... Si legge su ultimenotizieflash.com
Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata? La decisone ufficiale - Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata di "Ballando con le Stelle" dopo l'infortunio al piede? Secondo notizie.it