Ballando con le Stelle Francesca Fialdini dopo l' infortunio non molla Giovanni Pernice The show must go on

Movieplayer.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'infortunio al piede che l'ha costretta a fermarsi, Francesca Fialdini ha annunciato di voler continuare la gara. Il racconto a Ballando Segreto e il sostegno di Milly Carlucci. Sabato scorso Francesca Fialdini si è presentata in puntata visibilmente infortunata, riuscendo a muovere solo qualche passo sul palco di Ballando con le Stelle. La conduttrice di Da noi. a ruota libera aveva subito un brutto incidente durante le prove del venerdì sera, che l'aveva costretta a fermarsi. L'esito degli accertamenti ha poi confermato un infortunio al piede destro, motivo per cui non ha potuto esibirsi in diretta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ballando con le stelle francesca fialdini dopo l infortunio non molla giovanni pernice the show must go on

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini dopo l'infortunio non molla. Giovanni Pernice “The show must go on”

Approfondisci con queste news

ballando stelle francesca fialdiniFrancesca Fialdini verso il ritiro da Ballando con le Stelle: la sua decisione - Francesca Fialdini rompe il silenzio dopo l'infortunio a Ballando: cosa ha deciso di fare con il suo maestro Giovanni Pernice. Segnala donnaglamour.it

ballando stelle francesca fialdiniFrancesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? La decisione definitiva dopo l’infortunio al piede - Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione. Segnala libero.it

ballando stelle francesca fialdiniBallando con le stelle, Francesca Fialdini lascia il programma? Ecco la risposta inaspettata - Francesca Fialdini lascerà Ballando con le stelle dopo l'infortunio della settimana scorsa? Riporta donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Francesca Fialdini