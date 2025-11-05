Dopo l'infortunio al piede che l'ha costretta a fermarsi, Francesca Fialdini ha annunciato di voler continuare la gara. Il racconto a Ballando Segreto e il sostegno di Milly Carlucci. Sabato scorso Francesca Fialdini si è presentata in puntata visibilmente infortunata, riuscendo a muovere solo qualche passo sul palco di Ballando con le Stelle. La conduttrice di Da noi. a ruota libera aveva subito un brutto incidente durante le prove del venerdì sera, che l'aveva costretta a fermarsi. L'esito degli accertamenti ha poi confermato un infortunio al piede destro, motivo per cui non ha potuto esibirsi in diretta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini dopo l'infortunio non molla. Giovanni Pernice “The show must go on”