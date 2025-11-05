Ballando con le Stelle Fialdini in bilico | il colpo di scena dopo l’infortunio

Il futuro di Francesca Fialdini nel cast di Ballando con le Stelle è stato deciso: la verità sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio Hai presente quel momento in cui tutto sembra appeso a un filo? È successo davvero a Francesca Fialdini, protagonista inattesa di una sfida fuori pista a Ballando con le Stelle. Durante le prove, un infortunio al piede destro l’ha fermata: infrazione ossea e dolore alle stelle. Niente diretta, niente esibizione, solo una pioggia di zero da parte della giuria. Sembrava l’inizio della fine. E invece no. Francesca non si arrende. Dopo giorni di controlli e terapie, arriva la svolta: la conduttrice resta in gara. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

