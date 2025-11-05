Ballando con le stelle come sta Francesca Fialdini dopo l’infortunio

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle Francesca Fialdini ha rivelato di essersi infortunata, oggi ha spiegato quali sono le sue condizioni mediche e se sabato ballerà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

