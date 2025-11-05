Bagno suggestiva camminata sulla ’vera’ via Romea Germanica
Domenica, nell’ambito della rassegna ’Naturalmente. Incontri, cammini e letture’, promossa dall’associazione Tra Monti e Valli-Acli di San Piero in Bagno, si svolgerà la passeggiata sulla ’vera’ via Romea Germanica. Una suggestiva camminata lungo il tratto, fra Civitella di Romagna e Bagno di Romagna, del percorso effettuato nel 1.200 dal monaco Alberto di Stade, in Germania, diretto in pellegrinaggio a Roma. Il ritrovo dei partecipanti è alle 8.30 nel parcheggio adiacente il cimitero di San Piero, per proseguire con auto propria per la località di Monteriolo (strada provinciale per Spinello di Santa Sofia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
